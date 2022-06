8 Dormitorios chiquititos pero muy rendidores

Una cama que se guarde o que sea rebatible es una tremenda solución para espacios pequeños. En esta foto podemos ver claramente cómo la falta de espacio no detuvo la presencia de una cama cómoda y de buen tamaño en la pieza, siempre y cuando se puede volver a guardar en el clóset cuando no se use y de paso transformar su mueble en otro utilizable y práctico por mientras.