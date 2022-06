21 Ideas para darle forma a tu jardín con plantas

Los jardineros no son los únicos que se pueden encargar de embellecer nuestros arbustos, ya que no cada uno de nosotros de una manera quizás no muy profesional también puede hacerlo, lo primero que debemos tener a la mano es una tijera para plantas, lentes para proteger la vista de cualquier partícula que pueda saltar y un par de guantes para protegernos las manos a la hora de manipular las ramas. Si te gusto este libro de ideas también te puede interesar 19 Ideas para el patio con un resultado espectacular