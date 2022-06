7 Consejos para construir una casa económica en Chile

Cuando el presupuesto no es mucho, pero las ganas de construir tu casa son grandes, lo mejor es optar por la eficiencia. La arquitectura y construcción de una casa no son conceptos fáciles de manejar para quien no se entiende dentro de esos círculos, por lo que a veces si no cuentas con algún tipo de estudios en ingeniería o arquitectura o si no tienes entendimientos en cómo funciona el mercado inmobiliario, construir tu casa puede ser todo un desafío, y más aún cuando el presupuesto es limitado.

Por eso, desde homify te queremos presentar este Libro de Ideas que te da sabios consejos sobre cómo manejar, supervisar, diseñar y construir una casa con bajo presupuesto. Siempre, por supuesto, debes priorizar encontrar la asesoría que necesitas con tus cercanos o con gente que se maneje en el tema de la construcción, como nuestros expertos.

Esperamos que este Libro les sea de utilidad y que les inspire a tomar buenas decisiones con respecto al diseño y construcción de sus casas soñadas.

Y ahora, ¡vamos a ver!