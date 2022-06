¿Cómo cambiar el baño por completo con poco dinero?

Si tienes un mueble viejo y de tamaño regular que no uses en tu casa, siempre hay espacio para él en el baño. Puedes usarlo para guardar y organizar de mejor forma tus toallas o los utensilios típicos del baño de mejor forma, para que no estén constantemente a la vista manchando el ambiente. Si es necesario, recuerda restaurarlo o echarle una manito de gato antes de instalarlo.