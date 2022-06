7 Ventanales fabulosos que puedes tener en tu casa ya

Este proyecto es el ejemplo perfecto de como el estilo moderno mantiene lo simple. Y no sólo en temas de diseño, de estructura, que incluso aporta decoración, si no que en temas de iluminación y translucidez. Todo parte por plantearte… ¿Qué es lo que busco del tener ventanas? Claro, puede sonar algo obvio, pero no lo es. El qué vemos, el cómo lo vemos, qué queremos sentir en nuestra casa que la ventana logre ser un verdadero aporte. En ese sentido esta casa quiere ser un proyecto que última instancia pareciera no tener límites.

