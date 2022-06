¡Quinchos pequeños! 6 propuestas para casas con poco espacio

Nuestro hogar puede ser de distintas formas, tanto por gusto, por economía o porque el mercado nos ofrece cosas demasiado distintas para nuestro estilo de vida. Por eso, aunque no lo queramos, muchas veces terminamos en una casita muy pequeña, y no se adecua completamente a nuestro particular estilo de vida.

¡Pero no puede ser un impedimento para nadie! Siempre podemos adecuar nuestros espacios, por muy pequeño y compacto que sean, siempre con ingenio, cuidado y muchas veces lograremos un efecto realmente hermoso. Es cosa de mirar estos mini-quinchos que organizamos para ti, para que veas cuán grandioso puede convertirse ese espacios en el patio, por muy pequeño que sea.