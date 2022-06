Una casa sencilla que se renovó con poca plata

¿Cuántos no hemos temido por aquella renovación drástica? ¿Todos no? Muchos le tenemos tanto miedo al cambio, a salir de lo que ya es costumbre, que encontramos limitantes en todas las áreas para desarrollar un proyecto de transformación. Y la más fuerte de ellas sin duda es el presupuesto. Una renovación puede ser un gran gasto y muchas veces el resultado no es para nada deseado. Todo depende del profesional e incluso de nuestros gustos.

¡Pero no te preocupes! Todo es cuestión de visión, riesgo y algunos consejos que podrás encontrar en nuestros libros de Ideas. Por ello te traemos este proyecto simple, sencillo, lleno de potencial y con cambios ecómicos y con el mejor de los resultados.