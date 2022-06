8 Trucos sorprendentes que puedes usar en casa ¡Sin gastar ni uno!

El café en grano o en pequeñas bolsitas puede absorver los desagradables olores de la fritura. Es tan simple como ponerlo sobre el fuego en la cocina.

Si estás cocinando y los olores no te agradan, se pueden esparcir pequeñas cantidades de café molido y podrás sentir los malos olores desaparecer lentamente. No olvides botar el café que uses con este fin, para que los olores de la cocina no sean reemplazados por el olor fuerte del café.