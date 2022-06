18 Diseños de escaleras que se verán geniales en casas pequeñas

Ya habíamos visto este material en mamparas de ducha y en barandas, pero ahora si que no lo podemos creer. El vidrio se ve bien en cualquier lado, pero en una escalera puede verse fenomenal. Es extraño su uso, porque simula que no hubiera piso, pero no podemos negar que para una casa de estilo futurista queda perfecta. Varios arquitectos han optado por este tipo de material para crear pisos con una estética moderna y sofisticada.