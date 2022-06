18 Ideas para sacarle el mayor provecho a una casa pequeña

Este diseño no sólo tomó el hermoso acto de la lectura si no que lo convirtió en un mueble y no sólo uno que te permita sentarte, si no que además tiene los mismos libros, te genera toda una habitación elevada, tiene pensada la integración de una luz para lectura nocturna y además puede ser un lugar de descanso. ¿Genial no?

