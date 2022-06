12 Fabulosos muebles de cocina para que la aproveches al máximo

Esta idea aplica tanto para la cocina como para cualquier sector de la casa. Cuando contamos con un nicho o necesitamos de un espacio para guardar cosas pero que no estén a la vista, un armario ciego es una buena alternativa. Otorgará prolijidad al espacio, ya que no se ve, y alivianará el estar encajando accesorios que no lucen bien a la vista.