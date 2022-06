Los secretos de una casa moderna en medio de la ciudad

La casa tiene dos plantas. Le mostramos en la imagen la escalera que conecta ambos. Las escaleras de estas casa no es un lugar raro, oscuro y poco interesante, no es el caso; a través de la madera ofrece un ambiente cálido y acogedor. Además, tiene una ventana abierta horizontalmente para que la luz natural penetre tanto como sea posible, una casa ecológica no es una casa con pocas ventanas. Tiene todo que ver con la calidad de los materiales y las nuevas tecnologías.