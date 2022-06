Una casa de campo en pilotes ¡Con diseño muy moderno!

Sin dudas cuando pensamos en algo rústico no pensamos en lo moderno, por las características que tienen ambos, y viceversa incluso, algo rural o natural pareciera no ser parte de algo más puro y cuadrado como lo moderno. De alguna manera es que en primera instancia ambos estilos no son compatibles. ¿Pero realmente es así?

Este libro de ideas que armamos especialmente en Homify, queremos mostrar el ingenio de profesionales de la arquitectura para unificar dos estilos que todos pensamos ser incompatibles y que además lograron obtener un resultado más que asombroso. ¡Pasemos a verlo y a sacar ideas de un proyecto completamente único!