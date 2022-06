3 Cabañas de madera que vas a querer para el verano (+planos)

Algo particular de esta casa es lo bien distribuida que se planteó. Esto es importantísimo cuando diseñamos cabañas pues siempre serán más pequeñas que nuestra vivienda normal. Tendrá pequeños espacios que se adaptarán a la diversidad de formas con la habitemos y a todas las visitas que tendremos. Por ello siempre se piensan en habitaciones compartidas. En duchas lluvia pequeñas. Y en comedores de muro. No son cosas que querremos en nuestra casa, pero que no nos importarán a la hora de ir por unos meses a esa cabaña deseada.