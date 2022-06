¡La encontramos! Ésta es la casa perfecta par el campo

Y esto la delata más, el mobiliario no es para nada antiguo, si no todo lo contrario es un estilo muy ecléctico que toma lo mejor de varios estilos, todo enfocado en lo clásico. La madera y los colores neutros son lo que potencia y amarra todo en esta casa particular casa.

Ojo con el diseño de la escalera, madera y hierro forjado convierten una simple escalera en un objeto decorativo por excelencia. También es importante cómo trabajaron los muros, dejando mamposterías a la vista y en algunos lugares este se cubre con estuco blanco. Algo que simplifica más el estilo y no lo vuelve molesto.