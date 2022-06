Una casa de población que se transformó con todo

Aunque no lo crean esta imagen es de la misma fachada que la anterior, pero luego de la renovación. ¿Quedaron sin habla no? ¡Quién no! Si pareciera ser un proyecto completamente nuevo. Aunque si nos detenemos a mirar con cuidado aún podemos ver esa antigua fachada. La estrategia fue mantener la estructura principal, los muros de hormigón, quitar todo el estuco y la pintura añeja, y pintarla completamente en blanco. Además, para darle un tono de color y contraste, agregaron un entramado de listones de madera. ¡Totalmente bello!