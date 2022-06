13 Cosas que no deberías tener en la cocina

Es normal que compremos muchas cosas para preparar comidas y al final se quedan guardadas porque no nos gustó o nos causó alguna alergia alimentaria. Sin embargo, cada frasco de comida, ajo, especies, arroz u otros, se va acumulando y no nos deja espacio para guardar cosas nuevas o peor que eso, ya están vencidos. ¿A quién no le ha pasado?