7 Piscinas prefabricadas que se instalan en un dos por tres

La piscina es un lujo, sin dudas. Requiere cuidado, espacio y estilo, y por ello no todas las casas lo tienen. Es algo que se planea, que demora en su construcción pero que contendrá los eventos más memorables de tu casa.

Porque, ¿Quién no tendría una fiesta o un asado sin usar su piscina? ¿Nadie no? Porque aunque no tenga su propio espacio, en realidad es un lugar que comprende un acto lleno de diversión y recuerdos. Será siempre un aporte para tu casa y la excusa perfecta para un verano caluroso.

Por ello y mucho más es que armamos este libro de ideas, de piscinas diseñadas por profesionales que te harán querer tener una propia para tu proyecto. ¡Pasemos a verlas!