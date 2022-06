9 Duchas con mampara perfectas para tu baño

La acción de tomar el baño es un ritual polémico entre nosotros, los seres humanos: están los que necesitan que pase rápido el día y que no pueden esperar a llegar a casa para disfrutar de una larga ducha. Y también están aquellos que no pueden comenzar el día sin primero tomar una.

Sea cual sea el grupo al que pertenece, estamos seguros de que no queremos tener una cabina de ducha en casa que pase desapercibida ¿Verdad? Para que la hora del baño sea aún más agradable, un espacio favorable es esencial para que esto suceda. No nos referimos a las cajas o cabinas de duchas enormes o chapadas en oro, pero sí a la calidez, buena iluminación, acceso fácil y agua caliente a caer con la presión. Todo ello sin olvidar la parte creativa ¿Por qué no innovar en el momento de decorar la habitación de su ducha? Estamos seguros de que esto hará que la hora del baño sea aún más placentera.

Déjese inspirar por los nueve proyectos que te deja este libro las ideas.