La casa prefabricada más espectacular que jamás habías visto

Quizás no logres hacerte una idea clara sobre la estructura de esta vivienda, no te preocupes, en este libro te contamos todo. Hoy vamos a conocer juntos un proyecto eco- friendly, una casa construida que usó como base un contenedor. Esta construcción tiene todo lo que una casa moderna no puede dejar de tener y mucho más.

A primera vista parece que la vivienda es de madera, pero te sorprenderá descubrir que no es así. Sus coloridos revestimientos, sus amplias ventanas y su diseño sencillo hacen que luzca espectacular. Este proyecto residencial se llama Pocket House (casa de bolsillo) y se adapta a su entorno abriéndose casi por completo a él.

Entremos a conocer por dentro esta fabulosa casa contenedor…