15 Entradas de casas espectaculares para que por fin arregles la tuya

La iluminación, en su mayoría artificial, es también importante porque dependiendo el tono de la luz y su potencia, es que brindará más luz u oscuridad en determinados espacios. Si llegas a casa y no hay luz, no solo no encontrarás nada de tus cosas, sino que será una bienvenida muy triste.

Hay cientos de opciones en el mercado, todas las lámparas que te imaginas, de todas las formas y colores posibles.