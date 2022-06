5 Ideas para que te enamores de tu casa otra vez

En la cocina ¿ A quién no le gustaría tener una amplia zona de trabajo y no sólo para comer una comida rápida sin usar la mesa principal y ¿Por qué no añadir una isla extra? La cocina de la imagen tiene una bella isla además de todo el espacio funcional que hay detrás. Los bancos de madera permiten a los residentes tomar el desayuno sin ceremonias, haciendo la rutina más fácil.