10 Ideas de duchas para eliminar la tina de una vez

Como siempre decimos, un baño, al igual que la cocina, son las áreas húmedas y frías de la casa. Y una buena manera de alejarse de esa sensación a través del diseño es integrando el blanco. Y por ello es importante no romper con ello con una ducha oculta, si no dejarla como un decorado, casi una casualidad en el mismo blanco. Aquí el proyecto no sólo de desprende de los muros que todos creemos necesarios en una ducha, si no que simplemente lo convierte en un sencillo objeto estilo industrial, y en el que el muro de los baños son el único límite.

Si buscas más duchas, tienes que ver estos 16 baños modernos que deberías ver antes de renovar el tuyo