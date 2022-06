Cómo construir un quincho en patio pequeño ¡Paso a paso!

No da igual el lugar dónde instales tu quincho. Recuerda que tendrá una parrilla, por lo que no debería haber muchos árboles cerca o lejos de la entrada a tu casa para que no entre el humo. También debes decidir los materiales que tendrá tu quincho, de ladrillos a hormigón, junto con una linda pérgola de madera, ¿qué tal? Una vez que decidas esto puedes planificar las áreas que tendrá este quincho, ver si quieres incluir una cocina o una zona de almacenaje.