Una casa de 45m² ¡Perfecta para todos los bolsillos!

Para evitar una sensación de encierro, lo mejor es optar por un diseño donde no existan las separaciones, o sean muy sutiles. Así, haremos de un espacio reducido uno espacioso que permite el libre movimiento en un espacio más ordenado visualmente. Los muebles cumplen un rol fundamental en este punto, y no hay que dejar de lado lo necesario que es tomar medidas y hacer corresponder los distintos muebles entre sí para no romper en contrastes demasiado explosivos.