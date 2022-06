9 Trucos en la cocina que te ayudarán a ahorrar dinero

Si vives solo o simplemente no le has tomado el peso a que la comida sí se vence y no puede ser ingerida, entonces al tener cajones, repisas o muebles ordenados, te darás cuenta cuándo vencen tus productos, cuando estarán buenos y cuando definitivamente deberás tirarlos a la basura.

Recuerda que la carne, verduras y frutas tienen una fecha de duración mucho más limitada y que si los expones al aire o agua verás que pueden alterarse su fecha de caducidad.