8 Errores típicos de fachadas que causan una muy mala impresión

Aun cuando el diseño que se elige para la fachada depende de los gusto y preferencias de los habitantes, es importante recordar que no se puede llegar a los excesos, como lo es el caso de este diseño, el cual no posee ni una planta o tan siguiera un foco de luz para horas de la noche. Siguiendo en la onda de las entradas de la casa no dejes de leer: 10 Ideas sencillas que harán que tu entrada se vea maravillosa