5 Cosas que atraen a los ladrones a tu casa

Sin importar la clase social o el nivel adquisitivo, en ocasiones es muy importante mantenerse bajo perfil, por lo que se recomienda no alardear mucho sobre los bienes materiales que se tienen, de esta manera no será tan fácil caer en las garras de ningún delincuente.