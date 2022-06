Una casa familiar súper espaciosa por 42 millones

La tecnología a avanzado a pasos agigantados en tema de decoración de interior. En la antigüedad los papeles para muros eran muy monocromáticos y sencillos, y muy difícil de encontrar además, pero díganme si no se ve bello este fondo de rosas en la habitación. ¡Y no se ve para nada saturado! Por aquí los profesionales usaron el blanco marfil y los tonos crema para hacer que esta inyección de color no sea molesta. También hay una estrategia, dejar el muro de fondo como el elemento focal, convierte una simple cabecera de la cama, en todo un espectáculo.