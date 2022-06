9 Trucos sencillos que te ahorran un montón de plata en la cocina

Mantenga la cocina lo más limpia posible de cosas. Que todo espacio horizontal sea un área de trabajo, con las menos cosas posibles, evite la decoración excesiva y por su puesto organice todo los utensilios de cocina. No se dará cuenta cuán necesario es esto, no sólo guardar los platos y sartenes, si no que el espacio sea realmente eficiente para su guardado.