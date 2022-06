8 Estantes de bajo costo que puedes hacer tú mismo

Si las dimensiones de tu vivienda no te permiten destinar una habitación a la creación de tu biblioteca particular en casa, no te preocupes. Aprovechar los espacios libres para organizar tus títulos es una solución tan válida como cualquier otra que, además, te servirá para dar un toque de personalidad a la decoración de tu vivienda. Los pasillos suelen ser espacios susceptibles de convertirse en bibliotecas aunque, cada vez con más frecuencia, el hueco bajo la escalera da lugar a curiosos espacios en los que los libros encuentran su lugar.

Aquí se utilizó madera enchapada blanca para hacer los estantes, que además fueron empotrados en el espacio que dejaba la escalera. Haciendo de esto un soporte único y exlcusivo para cualquier Pasillo, vestívulo y escalera.