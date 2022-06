Una casa familiar de dos pisos que es el sueño de cualquiera

Cuando se tiene una familiar numerosa, es indispensable vivir en casas espaciosas donde la convivencia pueda ser armoniosa y cómoda para todos los miembros de la familia; es decir, que cada persona tenga su dormitorio, usen el baño con comodidad, y los espacios sociales permitan compartir agradables momentos.

En una casa familiar lo importante no es solamente que haya mucho espacio, sino también la forma cómo este está distribuido de manera que las personas que habitan el lugar puedan movilizarse libremente, no sentirse claustrofóbico y no estorbar al resto de los moradores.

En este libro de ideas te presentaremos una casa de familia tan bella como funcional. Está compuesta de dos plantas que están acondicionadas con todo lo que se necesita actualmente para vivir en ella cómodamente. Asimismo, cuenta con amplias y hermosas áreas verdes para disfrutar cada momento en familia.

Igualmente, es una casa con un diseño y estructura muy consistente donde cada ambiente representa una continuidad de lo que es la idea principal, el concepto arquitectónico que se quiere transmitir con el diseño de la casa, así que presta atención y disfruta de todo lo que te mostraremos