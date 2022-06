7 Errores en la construcción que le quitan seguridad a tu casa

Instalaste un portón y rejas con altura adecuada y buena resistencia, así como un sistema de seguridad de alta tecnología, pero el problema es que no lo activas nunca, se te olvida todo el tiempo y sales de casa sin utilizarlo; recuerda que no activar el sistema de alarmas de la casa es como no tener uno, usa la inversión que hiciste y actívalo siempre que salgas y durante la noche.