9 Errores que hacen que tu casa se vea fea

Creer que el minimalismo es la única alternativa para que tu casa luzca moderna, puede no ser lo ideal. Se puede ver aburrido y sin vida. Es verdad que recomendamos no abusar de los objetos decorativos, pero eso no significa no tener nada. Puedes tener algunos adornos entretenidos como plantas y libros. Hay varias maneras de decorar en la casa sin que se vea como un museo.