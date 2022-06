Una casa de madera con diseño ultra moderno

Esta casa tiene un diseño completamente moderno ¿Por qué? Pues busca simplificar lo máximo posible el diseño de la casa, por ejemplo no coloca aleros para las aguas del techo, no coloca estructuras adicionales para el decorado, si no que está fabricada de tal forma que la base de los muros es el mismo decorado.

Claro que si de detalles se trata esta casa no se queda para nada atrás, pues la madera, en este caso en forma de listones y con un tono ceniza muy bello, le da un toque sobrio y resalta mucho más la forma en que está desarrollado el proyecto. En ese sentido la forma de la casa, medida, y sencilla, es lo que hace bello al proyecto, no su decorado.