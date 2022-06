Una casa de campo familiar con el interior más lindo de todos

De primeras tenemos una fachada propia de la arquitectura española y latinoamericana. La teja chilena aquí está en todo su esplendor. El toque en madera está medido sólo como un detalle en la estructura del techo y ese muro de piedra le da toda la personalidad que quisiéramos en nuestra casa.

Un estilo sencillo, recatado que no busca pretensiones si no ser una casa típica patronal pero con un interior muy particular.