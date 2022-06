¿Con quién quieres mirar el atardecer desde este balcón?

Sin duda el horizonte tiene tanta preponderancia en este bello proyecto que no podemos no mencionarlo. Es importante siempre pensar el afuera de un proyecto. ¿Curioso no? ¿Pensar en una casa que busca ser interior pero desde el paisaje puede ser paradójico? Pero en arquitectura es algo más que relevante, algo que como profesional te aconsejo a la hora de dibujar esa casa.