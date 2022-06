Antes y después: 5 Deptos que cambiaron por completo

Cuando pensamos en un departamento nos viene a la cabeza la palabra ”límite”, ya sea porque este tipo de vivienda cuenta con un diseño característico o la arrendadora no te permite modificar, pensamos en una condena de adecuarnos simplemente, pero ¡error! las renovaciones no son sólo para las grandes casas, renovar un departamento puede ser una gran aventura y puede estar enfocado a cambios que no siempre requieran construcciones, ingenieros o mucha inversión.

Para darle un nuevo aire y valor al lugar donde vivimos, conoceremos seis ideas sorprendentes para que puedas tomar nota y quien sabe, replicarlas en un tiempo no muy lejano.