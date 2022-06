Todo lo que tienes que saber al comprar una cabaña de madera

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Si te fijas detenidamente no hay margenes de error en esta casa, la unión se llevó a cavo en el centro de esta habitación y es casi imperceptible, lo que es un must para que no notes la diferencia entre una casa ordinaria y una modular.

Recomendado: todo sobre Calefacción, Ventilación & Aire acondicionado.