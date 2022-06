13 Cosas que nunca deberías tener en tu cocina

Una hermosa frutera real y no de plástico será siempre un toque especial en la cocina. Pero asegúrese de que sea sólo la fruta, no acompañada de otra decoración. Un plato es suficiente, no llene en exceso. La fruta es saludable y agradable visualmente. Jugar con sus diferentes colores contrastará con los muros de su cocina, o bien, se complementará con ellos.