10 Plantas que ayudan a atraer el dinero a tu casa

La Pilea cadierei o también conocida popularmente como planta de aluminio o madreperla, suele utilizarse en espacios interiores. Su pequeño tamaño y lindo aspecto, son ideales para adornar cada rincón de la casa. Si bien no es muy conocida, también se le asocia con el dinero.

Recuerda que si te gustan las plantas debes tener cuidado con no abusar de éstas en la casa, para que no se vea muy desordenado. A veces está bien decorar con algunas plantas, pero cuando el living o la cocina comienzan a tener una especie de “invasión verde” puede no lucir muy armonioso. Esta esquina con plantas es una excelente alternativa.