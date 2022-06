10 Ideas para sacar todo lo malo de tu casa

Si acumulas objetos y muebles en tu casa sin moverlos por años, es tiempo que empieces a activar las energías. Una buena manera de hacerlo es desechando lo que no te sirva, pero también cambiando los muebles de lugar. De esta mander evitarás que se acumule polvo y la energía no circule. A veces no se necesita cambiar todo, pero sí mover pequeños adornos o muebles. Verás que todo mejora y el espacio se ve súper lindo.

