¿Cómo decorar una habitación sin ventanas?

Cuando una de nuestra habitaciones no cuenta con ventana pensamos de inmediato en la falta de iluminación y poca comodidad que puede brindar a la habitación. Sin embargo, la falta de ventanas en una habitación no tiene que significar falta de estilo. La iluminación ha de ser distribuida de manera apropiada para lograr una mayor comodidad y convivencia. Y en una estancia que no cuente con ventanas, el cuidado ha de ser aún mayor. En estos casos, lo mejor es utilizar colores claros y vivos de forma generosa. Las paredes, por ejemplo, deben ser pintadas de blanco o en colores cálidos como el amarillo, rojo claro y naranja. Además es recomendable que elijas alfombras luminosas o colores brillantes en los suelos; algunos muebles oscuros (mesillas de noche, por ejemplo) o estanterías de pared, para contrastar con las superficies claras; así como marcos oscuros para paredes y techos. Estos pequeños gestos te permitirán poner de relieve los colores de brillo y luz al tiempo que dan una sensación de sombra más natural.

El baño no es quizá el área de la casa en la que más tiempo pasamos sin embargo sucede que muchas veces tenemos en casa un baño de visitas o un sólo baño que, aparte de pequeño, no tiene ventanas, lo que a veces nos puede generar problemas de ventilación e iluminación, pero para todo problema hay soluciones y éstas no tienen por qué ser costosas.

Los mejor en estos casos es que evalues el tamaño del área, si es un espacio reducido, opta por colores claros para decorar y amoblar la habitación. Si es un poco más amplio, tambien debes procurar que predominen las tonalidades claras, pero puedes arriesgarte a tener más presencia de colores brillantes en este lugar. Sigue estos consejos que te presento a continuación y aplícalos en la habitación que le haga falta.