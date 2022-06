Lo que NO debes tener en tu casa si tiene más de 30 años

Hay hábitos que aprendimos siendo estudiantes y también cuando vivíamos con nuestros padres, permaneciendo para siempre en nosotros, o al menos con nosotros durante algún tiempo, consciente o inconscientemente. Estos, en muchos casos están presentes para decorar o diseñar nuestra casa. Por ejemplo, comprar la misma marca de vajilla que tenía mi madre y abuela; elegir algunos muebles u accesorios, sólo porque siempre lo hemos hecho; o pintar de cierto color las paredes de la habitación y no decorar puertas, porque cuando éramos niños nunca se nos permitió hacerlo y hoy nos encontramos con ese trauma, etc.

He estado pensando en estas situaciones y he decidido hacer este libro ideas, una lista de los hábitos y las cosas que no se deben tener más tiempo desde que no se vive con los padres y ya no se es un estudiante. Lo que debe tener en su casa si usted tiene más de 30 y vive de forma independiente. Es una evaluación basada en preguntas y conversaciones con personas que han superado esta edad y que compartieron sus intereses sobre los hábitos que les molestan en el interior de su vida cotidiana. En su mayoría son relacionados con el diseño y la decoración de la casa. Así como otras cosas, que por alguna razón no han querido decirlo. Al final del artículo se puede opinar y decir si está o no de acuerdo ¡Estén atentos!