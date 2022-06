8 Pisos de madera que se ven espectaculares en cualquier patio

Estamos en la puerta del verano y todos queremos disfrutar del patio, ya sea con piscina o no, este lugar se vuelve el favorito en esta época en la que altas temperaturas nos obligan a refugiarnos bajo la sobra, sentir la brisa del aire y compartir un refresco en compañía. Pero acomodar este lugar siempre es un problema, si bien el mercado nos ofrece una amplia gama de revestimientos, la calidez y belleza de la madera aparece como un elemento latente a la hora de armar el patio, pero nunca sabemos si es recomendable ocupar o no. En el siguiente libro de hoy mostraremos 8 tipos de deck completamente en madera, que te enamorarán por su versatilidad y echarán fuera todas esas ideas negativas de que un piso en madera no es suficientemente resistente en el exterior.