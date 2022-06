Una cocina que parecía no tener futuro se transformó totalmente

Acá se puede ver la cocina sin las paredes. Ya es posible notar que se ve mucho más espaciosa. De todas formas, aún quedan muchos detalles por cambiar.

En esta foto también se pueden advertir algunos errores en decoración, como el no saber elegir el color pintar las paredes ni cómo utilizar la iluminación. No se trata de que el color amarillo no sea apto para la cocina, es incluso muy recomendado porque ayuda a iluminar. Sin embargo, este color y una mala iluminación pueden ser malos amigos y hacer que un espacio se vea poco atractivo.

El exceso de muebles o mal uso de espacio, tampoco beneficia a esta cocina. Se ve desordenada.

Para la cocina, los decoradores aconsejan utilizar colores más claros, ojalá neutros, que ayuden a dar la sensación de limpieza y orden. Los muebles en este caso también juegan un papel importante, por lo que es preferible escoger aquellos acorde con el estilo de la casa.

Recomendado: ¿Cocinas pequeñas? Cómo aprovechar al máximo cada centímetro.