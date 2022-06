15 Fotos de baños que debes ver antes de remodelar el tuyo

Hemos dicho muchas veces que nunca debe dejar nada al azar, y los arquitectos y diseñadores tienen más que claro eso. Menos en temas de diseño y aún menos si es toda un área de nuestra casa. ¿Porqué diseñar con cuidado el living o el comedor y no un baño?

En esta oportunidad no sólo traemos ideas si no que queremos demostrarte a ti que piensas que por tener un baño pequeño no puedes tener el diseño deseado, que en realidad el tamaño jamás será un impedimento para darle un toque único y personal a un área meramente funcional. ¡Todo está en el riesgo y asumir esas cosas que nos limitan!