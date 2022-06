Antes y después: 5 Fachadas pequeñas con cambios asombrosos

Aquí la clave fue el trabajo del estuco y el detalle de la piedra. Un proyecto de arquitectura no pierde solidez, la mantiene en el tiempo ¡Para eso están hechas las casas! Sólo hay que cuidar las superficies, trabajarlas adecuadamente, pintarlas, y luego sellarlas. Si a eso le agregamos detalles adecuados y la perfecta combinación de color, estaremos apostando por un proyecto que no sólo tendrá los resultados más óptimos, si no que mejorará considerablemente la vida de la gente que habite esa casa y su vecindario.

