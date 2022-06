15 Ideas para que el dormitorio se vea siempre elegante

Claro que no hay habitación de hotel sin una luminaria adecuada y una cabeza bonita. Este proyecto no sólo colocó textura si no un bonito detalle de arte que marca la diferencia. Sin embargo el gran detalle de lujo es la lámpara de vidrio que cuelga en el techo ¿Bello no? ¿Quién pensaría que con ese detalle cualquier habitación tomaría un aire de lujo?

