7 Lugares de la casa donde no debes guardar tus ahorros

No importa si es grande o tienes demasiado ropa, el clóset siempre será un lugar dudoso para guardar cualquier cosa. Es normal que al ver varios cajones, ropa apilada y muchos estantes, creas que éste sea es el espacio perfecto para dejar tus documentos más valiosos, como dinero, joyas y perfumes. Pero no te confíes demasiado. Si no te convence descartar el clóset, intenta crear con ayuda de algún carpintero un cajón falso.